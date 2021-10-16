Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Kantarın topuzu kaçtı aklını alacak! Yeni sezona yeni isimler...

8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan ilk bölümünün ardından milyonlarca izleyicisini her salı ekranları başında ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi sete çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un yazdığı diziye yeni isimler katılacak ve bazı isimlerin vedası izleyicileri üzecek. Bu doğrultuda dizinin 200. bölümünde bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni sezon için sıkı bir hazırlık yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu ay içerisinde 200. bölümüyle izleyici karşısına olması bekleniyor. Levent Ülgen ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı iki ismi kadrosuna katan diziye 7. sezonda başka sürpriz oyuncular da dahil oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ İSİMLERLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam yeni isimleri kadrosuna dahil etti.