Acun Ilıcalı ağzıyla kuş tutsa boş Masterchef'te kim elendi yine ifşalandıı! Bu vedaya yürek dayanmaz o kadar yolcu varken...

Masterchef'te pazar günü kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı ne yapsa boş bu kez resmi kanıt var! Bu vedaya yürek dayanmaz... Geçen sezon ifşalardan muzdarip olan Masterchef için ne yapılsa boşa çıkıyor. Bu sezon yine ifşalardan geçilmiyor. Her hafta kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada her pazar bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Bu kez de sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf sonrasında hangi yarışmacının elendiğinin belli olduğu iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de bu haftanın takım oyunları da tamamlandı. Sergen Özen'in kaptan olduğu kırmızı takım haftayı 2-1'lik galibiyetle kapadı.
Tahsin'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ise son oyunu alarak biraz olsun moral buldu. Yarışmanın başından beri yapılan Masterchef ifşalarına bu hafta bir yenisi daha eklendi.