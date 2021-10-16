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    • Magazin
    • 17.10.2021 13:12
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    • 17.10.2021 13:17
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    Acun Ilıcalı ağzıyla kuş tutsa boş Masterchef'te kim elendi yine ifşalandıı! Bu vedaya yürek dayanmaz o kadar yolcu varken...

    TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef'te her hafta bir isim hayallerine veda ediyor. 16 kişilik kadrodan her hafta bir kişi elenerek, yarışmanın sonunda Türkiye'nin Masterchef'i belli oluyor... Masterchef 2020'e ifşalarda damgasını vurmuştu. Kaptanlık oyununu kazanandan, yedeklerden gelen hatta elenene kadar pek çok isim önceden sosyal medyada yayılmış oluyordu. Acun Ilıcalı'nın bu konuda bir çalışma yaptığı ve ifşacının bulunduğu iddia edilmişti. Ancak gelin görün ki Masterchef 2021'de bu ifşalardan muzdarip. Bu kez ortaya çıkan bir fotoğrafa göre pazar günü kimin eleneceğinin belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

    Masterchef’te pazar günü kim elendi ifşa oldu

    Masterchef'te pazar günü kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı ne yapsa boş bu kez resmi kanıt var! Bu vedaya yürek dayanmaz... Geçen sezon ifşalardan muzdarip olan Masterchef için ne yapılsa boşa çıkıyor. Bu sezon yine ifşalardan geçilmiyor. Her hafta kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada her pazar bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Bu kez de sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf sonrasında hangi yarışmacının elendiğinin belli olduğu iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de bu haftanın takım oyunları da tamamlandı. Sergen Özen'in kaptan olduğu kırmızı takım haftayı 2-1'lik galibiyetle kapadı.

    Tahsin'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ise son oyunu alarak biraz olsun moral buldu. Yarışmanın başından beri yapılan Masterchef ifşalarına bu hafta bir yenisi daha eklendi.

        Bir türlü engel olunamayan bu ifşaların nereden ve nasıl sızdırıldığı konusunda kimsenin bir bilgisi yok. Masterchef ifşaları ile ünlü sosyal medya hesabı, yarışmaya bu hafta veda edecek ismi de açıkladı.

        Peki Masterchef Türkiye 2021'e bu hafta kim veda edecek?

        Sosyal medyada yer alan bu fotoğrafya Mert Yılmaz'ın yer almaması 'Masterchef'ten Mert elendi' iddialarına neden oldu.

            Bir diğer iddia ise Masterchef kahininden geldi. Masterchef kahini de bu fotoğrafı doğrular nitelikte bir açıklama yaptı ve bu hafta elenecek ismin Mert olduğunu açıkladı.

            Şimdi gözler kulaklar Masterchef'te elenecek ismin belli olduğu pazar akşamında.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı ağzıyla kuş tutsa boş Masterchef'te kim elendi yine ifşalandıı! Bu vedaya yürek dayanmaz o kadar yolcu varken...
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