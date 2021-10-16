Büyük umutlarla başlayan dizi sona geldi! Show TV ansızın final kararı aldı, sevenleri bu karara oldukça üzülecek!

Seyircilerinin tadı kaçacak! Büyük umutlarla başlayan dizinin kalemi kırıldı! Show TV ansızın final kararı aldı. Çukur, Ramo, Alev Alev, Arıza, Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizileri için final kararı alan Show TV bir dizinin daha fizini çekti. İlk başta pazar günleri izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti. Show TV'nin aldığı kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

FİNAL YAPIYOR

İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.