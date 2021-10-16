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    • Magazin
    • 17.10.2021 11:17
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    • 17.10.2021 11:17
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    Büyük umutlarla başlayan dizi sona geldi! Show TV ansızın final kararı aldı, sevenleri bu karara oldukça üzülecek!

    Geçen sezon Cam Tavanlar, Çukur, Kahraman Babam, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizileri Show TV ekranlarında final yapan diziler arasında yer aldı. Yakın bir zamanda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekmişti ancak işler değişti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü saat 20.00'de final yapıyor.

    takvim.com.tr
    Büyük umutlarla başlayan dizi sona geldi!

    Seyircilerinin tadı kaçacak! Büyük umutlarla başlayan dizinin kalemi kırıldı! Show TV ansızın final kararı aldı. Çukur, Ramo, Alev Alev, Arıza, Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizileri için final kararı alan Show TV bir dizinin daha fizini çekti. İlk başta pazar günleri izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti. Show TV'nin aldığı kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

    FİNAL YAPIYOR

    İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.

    Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi.

    Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti.

        Son olarak Show TV tarafından alınan kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

        SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        İçimizden Biri'nin beşinci bölümünde Adam, Havva'dan boşanmak istemediği için zor anlar yaşadı. Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü ve Havva'dan boşanması için kendi yöntemleriyle işkence uyguladılar.

        ADAM, HAVVA'DAN AYRILMADI

        Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Adam'ın kendisine yalan söylediğini öğrenen Havva, ayrılmaya karar verdi.

            Adam, Havva'nın ayrılma isteğini kabul etmedi. Aladağ ailesinin tüm baskılarına rağmen Adam, Havva'dan boşanmayacağını net bir şekilde belli etti. Havva ile Adam'ın yeniden bir araya nasıl geleceği ise büyük merak konusu oldu.

            İçimizden Biri'nin beşinci bölümünde Adam, Havva'dan boşanmak istemediği için zor anlar yaşadı. Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü ve Havva'dan boşanması için kendi yöntemleriyle işkence uyguladılar.

            Havva, Adam'ın tüm mücadelesine rağmen finalde boşanmak istediğini söyledi. Tüm ailenin baskısıyla köşeye sıkışan Adam, "boş ol" demeye başladı. Herkes Adam'ın boşanacağını düşünürken Adam, üçüncü kez "boş ol" demedi ve son anda Hünkar ile eniştelerden kaçmayı başardı.
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            Haberler Magazin Büyük umutlarla başlayan dizi sona geldi! Show TV ansızın final kararı aldı, sevenleri bu karara oldukça üzülecek!
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