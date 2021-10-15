Kurtlar Vadisi'nin yıldızının peşine düştü! Masumlar Apartmanı'nda hem üzen hem de sevindiren gelişme

Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir yapımda yer almıyor. Ünlü isme pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan ve bu sezon Melisa Şenolsun gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmıyor. Hatta yapımcı şirketin ünlü isme ciddi bir rakam önerdiği de iddialar arasında yer alıyor.

UZUN SÜREDİR SETLERDEN UZAK

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilen Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.