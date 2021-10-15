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    • Magazin
    • 16.10.2021 13:12
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    • 16.10.2021 23:16
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    Kurtlar Vadisi'nin yıldızının peşine düştü! Masumlar Apartmanı'nda hem üzen hem de sevindiren gelişme

    Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle yapıldı. Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal'a muhteşem teklif götürüldü. Ancak son anda teklifle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulislerde son konuşulan iddilara göre, ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılması için teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Özgü Namal ile dizinin senaristi bağlantıya geçerek yapım şirketinin teklifini iletti. Ancak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen ünlü oyuncunun bu teklife olumsuz yanıt verdi. Özgü Namal'ın sıradaki projesi ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

    Masumlar Apartmanı’nda flaş gelişme! O isim...

    Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir yapımda yer almıyor. Ünlü isme pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan ve bu sezon Melisa Şenolsun gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmıyor. Hatta yapımcı şirketin ünlü isme ciddi bir rakam önerdiği de iddialar arasında yer alıyor.

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    Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilen Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.

    Özgü Namal'a pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmıyor.

        Hatta yapımcı şirketin ünlü isme ciddi bir rakam önerdiği de iddialar arasında yer alıyor.

        ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

        28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

        1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

            2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

            Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin yıldızının peşine düştü! Masumlar Apartmanı'nda hem üzen hem de sevindiren gelişme
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