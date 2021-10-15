Şarkılar Bizi Söyler konukları! Ayşe Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Çocuğu var mı?

16 EKİM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI!

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer oluyor.

AYŞE DİNÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1977 doğumlu olan Ayşe Dinçer Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doğduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmişti.

Mersin Gazi Lisesinde ses yarışmasında birincilik elde eden Dinçer, çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne almaya başlamıştır. 1996 yılında Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti.

2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen sanatçı 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.