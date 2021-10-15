Şarkılar Bizi Söyler konukları! Ayşe Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Çocuğu var mı?

Kanal D'nin ilgi ile takip edilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü 16 Ekim akşamı saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. Bu haftanın konukları bir hayli merak edildi. Bu haftaki konuklarıyla da herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran programda en dikkat çeken konuk ise Ayşe Dinçer oldu. Dinçer'in sempatik tavırları ve güçlü sesi programı izleyenleri etkiledi. Peki Ayşe Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Çocuğu var mı? İşte 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları ve Ayşe Dinçer hakkında merak edilenler...
16 EKİM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI!
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer oluyor.
AYŞE DİNÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
1977 doğumlu olan Ayşe Dinçer Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doğduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmişti.
Mersin Gazi Lisesinde ses yarışmasında birincilik elde eden Dinçer, çok genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne almaya başlamıştır. 1996 yılında Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti.
2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen sanatçı 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konsere imza attı.
AYŞE DİNÇER KİMİNLE EVLİ? ÇOCUĞU VAR MI?
Ayşe Dinçer konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evlidir. 2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibinde eşi ile birlikte yer almıştır. Çocuğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
ALBÜMLERİ
1999- Gözlerin Aydın,
2008- Koçum Benim,
2010- Bu Fasülye 7.5 Lira,
2011- Bay Bay Canım,
2012- Nakış Nakış,
2013- Gönüllerin Ayşesi,
2014- Aşkımız Olay Olacak,
2015- Bunun Adı Aşk
2017- Oh Sana.
POPÜLER ŞARKILARI
Kirli Mendil
Tiki Tak Tak
Bu Fasulye 7.5 Lira
Efendim İşitmedim
Koçum Benim
Gözlerin Aydın
Ayrılmayalım Yarim
Deli Deli
Okşa Beni