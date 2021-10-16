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    • 17.10.2021 11:17
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    • 17.10.2021 13:33
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    Arka Sokaklar'da gemiyi terk eden edene, herkes şokta! Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Alp Korkmaz derken şimdi de o isim...

    Arka Sokaklar'da Bahar ve Ali karakterinin vedasından sonra sarsacak gelişme yaşanacağı iddia ediliyor. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da sezon başı pek çok ayrılık yaşandı. İlk olarak Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın projeden ayrılması seyircileri kahretmişti. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    Arka Sokaklar’da veda çanları çalıyor!

    Arka Sokaklar yıllardır Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor. Diziyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Sezon başı Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar hayranlarını sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Dizinin sıkı takipçileri şu an Eylül ayında Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ilgili iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına merak ediyor.

    VEDA MI EDİYOR?

    Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.

    Son günlerde Rıza Baba karakteriyle sevilen Zafer Ergin'in projeye veda ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu iddiaların artması izleyicileri telaşlandırdı.

    İddiaların giderek artmasının hemen ardından Rıza Baba öldü mü sorusu hakkkındaki araştırmalar artış gösterdi. Ancak henüz dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini belirtelim.

        Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti.

        Dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümlerde Rıza Baba'nın vedasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.

        MERVE OFLAZ'IN VEDASI

        Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.

            4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.

            İKİ YENİ İSİM KATILDI

            Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandırıyor. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle dizide rol alıyor.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'da gemiyi terk eden edene, herkes şokta! Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Alp Korkmaz derken şimdi de o isim...
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