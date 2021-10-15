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    • 16.10.2021 10:54
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    • 16.10.2021 10:54
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    TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 15 Ekim 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında cuma gününün gelmesiyle birlikte haftanın finali için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta Tarık Aydın evine parayla dönen isim olarak zaferle ayrıldı. Haftanın finalinde bugün en yüksek puanı alan yarışmayı birincilikle tamamlayıp 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Peki, 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    15 Ekim 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı?

    Cuma gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında fanatikleriyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim haftanın birincisi olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Bu hafta yarışmada Edizcan, Habibe, Yasin ve Sinem hünerlerini gösterdi ve kozlarını paylaştı. Peki, 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 EKİM CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    BU HAFTA YARIŞMACIŞLARI KİMLER?

    Edizcan İkizoğlu

    Habibe Naz Özcan
        CHP’li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP’ye yasladı!
        Haberler Magazin TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 15 Ekim 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?
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