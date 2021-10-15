TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 15 Ekim 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında fanatikleriyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim haftanın birincisi olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Bu hafta yarışmada Edizcan, Habibe, Yasin ve Sinem hünerlerini gösterdi ve kozlarını paylaştı. Peki, 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!