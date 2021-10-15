Yargı 5. bölüm 2. fragmanı: Bağrına saplanan hançeri söküp atacak! Kötülüğün kitabını yazıyor

İlk bölümünden bu yana merakla takip edilen Yargı dizisinin pazar akşamı yayınlanan bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Son bölümde Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzereydi. Ayrıca Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorladı. Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıydı. Gerilim üst düzeye çıktığı bölümün ardından heyecanla beklenen Yargı 5. bölüm 2. fragmanı bugün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

"VİCDAN HATIRLADIKÇA HİÇBİR SUÇ UNUTULMAZ."

Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar.