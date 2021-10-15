Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? İşte dizi ve filmleri!

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alan Mustafa Üstündağ'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edildi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Muro'su 16 Ekim Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Şarkılar Bizi Söyler programında dikkat çeken konuklardan biri oldu. 'Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine' repliği ile hafızalara kazınan Üstündağ'ın biyografisine haberimizde yer verdik. İşte Mustafa Üstündağ dizi ve filmleri ve Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? sorularının yanıtları...
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 Mersin doğumludur. 43 yaşındaki ünlü oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi almıştır ve Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev yapmıştır. ATV'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynayan oyuncu ününe ün katmıştır. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırmış ardından da Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırmıştır.
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gören Üstündağ 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynamıştır. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterine hayat vermiştir.
Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2020 yılında boşanmıştır.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DİZİLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikâyesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ FİLMLERİ
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Gulyabani - 2014
Uzun Hikâye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep'in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali'nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ TİYATRO OYUNLARI
Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011
Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002
Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen
Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü
Duvar
Bunu Yak
Şirinler,
Masal Duvar
İnsanın Evreleri
Üşümek
Akadın Yağı