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    • Magazin
    • 16.10.2021 01:17
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    • 16.10.2021 01:17
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    Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? İşte dizi ve filmleri!

    Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? Mustafa Üstündağ hangi dizi ve fimlerde oynadı? Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ hakkında araştırmalar hızlandı. Her hafta yeni konukların yer aldığı fenomen programın 16 Ekim 2021 tarihli konuklarından olan Mustafa Üstündağ izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Üstündağ'ın hayatına dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir?

    Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alan Mustafa Üstündağ'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edildi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Muro'su 16 Ekim Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Şarkılar Bizi Söyler programında dikkat çeken konuklardan biri oldu. 'Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine' repliği ile hafızalara kazınan Üstündağ'ın biyografisine haberimizde yer verdik. İşte Mustafa Üstündağ dizi ve filmleri ve Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? sorularının yanıtları...

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 Mersin doğumludur. 43 yaşındaki ünlü oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi almıştır ve Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev yapmıştır. ATV'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynayan oyuncu ününe ün katmıştır. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırmış ardından da Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırmıştır.

    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gören Üstündağ 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynamıştır. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterine hayat vermiştir.

    Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2020 yılında boşanmıştır.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DİZİLERİ

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)

    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)

    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)

    Uğurlanmış Arzular - (2013)

    Neyin Eksik

    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)

    İzmir Çetesi - Selami (2011)

    Cümbür Cemaat

    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)

    Keje

    Bedel

    Yarım Elma (2002-2003)

    Yılan Hikâyesi

    Bizim Aile

    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var

    Uy Başuma Gelenler - Cemal

    Emret Komutanım - (2005)

    Zincir Bozan

    Hayalet

    Hayat Bilgisi - (2004)

    Yedi Numara

    Yersiz Yurtsuz

    Cennet Mahallesi

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ FİLMLERİ

    Aman Reis Duymasın - 2019

    Şeytan Tüyü - 2016

    Gulyabani - 2014

    Uzun Hikâye - 2012

    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

    Vay Arkadaş - 2010

    Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010

    Abimm - 2009

    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü

    Zincirbozan - 2007

    Metropol Kabusu - 2003

    Neredesin Firuze - 2004

    Köçek - 2001

    Yolculuk - 2005

    Gülizar - 2004

    Emret Komutanım Şah Mat - 2007

    Ali'nin Sekiz Günü - 2008

    Vicdan

    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ TİYATRO OYUNLARI

    Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012

    Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011

    Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002

    Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001

    Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

    Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen

    Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü

    Duvar

    Bunu Yak

    Şirinler,

    Masal Duvar

    İnsanın Evreleri

    Üşümek

    Akadın Yağı
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    Haberler Magazin Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli, eşi kim? İşte dizi ve filmleri!
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