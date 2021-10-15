Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan kaç yaşında? Gönül Dağı Asya kim? İnstagram hesabı ne? İşte oynadığı diziler...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın kadrosu genişliyor. Miss Turkey'in güzeli Buse Orcan Gönül Dağı dizisine dahil oldu. 36. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde Buse Orcan Asya karakteriyle dizide yer alacak. Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizinin hikayesi yenileniyor. Peki Gönül Dağı Asya kim? Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? İşte oynadığı diziler...
GÖNÜL DAĞI ASYA KİMDİR?
Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikâyelerinden esinlenilerek diziye uyarlanan Gönül Dağı'na yeni bir aile katılıyor. Dizi kadrosunda bundan böylr Mezarcı İlyas karakteri ve ailesini göreceğiz.
Usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Mezarcı İlyas karakterini canlandıracak. Cemil Şahin İlyas'ın büyük oğlu Behçet'i Buse Orcan ise ailenin kızı Asya karakterini oynayacak. Asya tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.
BUSE ORCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Henüz 19 yaşında olan Buse Orcan 19 Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Güzel oyuncu Best Model Of Turkey 2018 Türkiye 2. olurken 2019 yılında da derece almıştır. Buse Orcan 1,77 boyundadır.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan-Taner
Gülsim Ali İlhan-Dilek
Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah
Ege Aydan-Celal Bey
Semih Ertürk-Veysel
Ecem Özkaya-Zahide
Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin
Hazal Çağlar-Asuman