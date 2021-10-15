Öyle bir geliyor ki rakiplerinin gözünü korkuttu! Çukur'un veliahtından kasırgalar yaratacak giriş!

Haziran ayında final yapan Çukur dizisinin yerini dolduracak yeni bir dizi geliyor. Üç Kuruş dizisi aynı Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak. Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizide Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe ve İdris Babası Ercan Kesal dizinin öne çıkan isimleri arasında. Ayrıca Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeden ayrılan Ekin Koç dizinin başrollerinden olacak. Özellikle son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç performansıyla diziye farklı bir hava katacak.

YAKINDA BAŞLIYOR

Yaz aylarında Çukur dizisinin yerini dolduracak yeni bir dizi geliyor. Üç Kuruş dizisi aynı Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak.