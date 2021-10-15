Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti peşindeydi Meryem Uzerli bombası patladı! Berlin'de sevgilisiyle yaşayan Meryem Uzerli...

Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası saatini bekliyordu sonunda patladı! Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti yıllardır peşindeydi... "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde hayranlarını heyecanlandıran açıklamada bulundu.
'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü Cemal Reşit Rey konser Salonu'nda gerçekleşti. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya gelerek ödüllerini aldı.
Geceye şıklığı ve güzelliği ile damga vuran 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol fotoğraf çektirdi.