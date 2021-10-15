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    • Magazin
    • 16.10.2021 09:00
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    • 16.10.2021 09:02
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    Masterchef Özgül bakın şimdi ne yapıyor şef olacaktı bakın ne oldu! Çağla Şıkel gerçeği şaşırtan Özgül Coşar meğer...

    Masterchef 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Özgül Coşar'dı... Yarışamın iddialı isimlerinden biri olan Özgül Coşar son dörtlüye kalan tek kadın yarışmacı olarak da dikkat çekmişti. Yarışma süresince girdiği tartışmalar ve el lezzetiyle hafızalarda kalan Özgül Coşar hakkında ortaya çıkan Çağla Şıkel gerçeğiyle de herkesi şoke etmişti. Şu günlerde Masterchef 2021'in ekrana gelmesiyle Masterchef 2020 yarışmacıları şimdilerde ne yapıyor merak ediliyor. İşte onlardan biri de Özgül Coşar oldu. Masterchef Özgül Coşar Şimdi Neyle Uğraşıyor? Masterchef Özgül Nerede Çalışıyor?

    Masterchef Özgül Coşar şef olmak için geldi şimdi bambaşka bir şey yapıyor!

    Masterchef Özgül Coşar şef olmak için geldi şimdi bambaşka bir şey yapıyor! Çağla Şıkel'le bağıyla şoke eden Özgül ününe ün kattı... Masterchef 2020 yarışmacıları şimdilerde neler yapıyor sorusu tüm izleyicilerin yanıtı merak ettiği bir soru. Mastercjef 2021'in TV 8'de yayınlandığı şu günlerde eski yarışmacıları da arada sırada atıfta bulunulurken en çok merak edilen isimlerden biri de Özgül Coşar oldu. Çağla Şıkel gerçeğiyle herkesi şaşırtan Özgül Coşar bakın şimdilerde neler yapıyormuş.

    MasterChef Türkiye yarışması, yayınlandığı günden bu yana pek çok yetenekli aşçıyı ülkeye kazandırdı. Yarışmadan sonra hayatları değişen yarışmacılar, mutfağı bırakmamayı tercih etti.

    O isimlerden biri olan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar ise, bakın yarışmadan sonra neler yaptı! Peki, Masterchef Özgül Coşar şimdi neyle uğraşıyor? Masterchef Özgül nerede çalışıyor? Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…

        TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan MasterChef Türkiye, geçtiğimiz sene 2020 sezonu ile ekranlara geldi. Serhat Doğramacı'nın şampiyonluğu ile son bulan MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının en başarılı kadın yarışmacısı Özgül Coşar oldu. Humus ve yaprak pirzola ile MasterChef Türkiye 2020 elemelerine katılan Özgül Coşar, iki evet oyu ile üçlü düellolara katılmaya hak kazandı.

        Bu sırada Özgül Coşar'ın Çağla Şıkel'le olan bağı ortaya çıktı. Özgül Coşar bir dönem Çağla Şıkel'in programında da yemek yapmış.Coşar'ın Çağla Şıkel'le pek çok paylaşımı hala Instagram hesabında duruyor.

        Ardından üçlü düelloyu da başarı ile geçen Özgül Coşar, yarışmada başarılı bir süreç geçirdi. MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının ilk 4'üne giren tek kadın olan Özgül Coşar, yarışmayı dördüncü olarak tamamladı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar'ın şu an ne yaptığını görenler, "helal olsun" dedi!

            Yarışmaya katıldığı günden finale kadar büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar, 1984 yılında doğdu. Yarışmaya 36 yaşında iken katılan Özgür Coşar, yarışmaya İstanbul'dan katılsa da aslen Sivaslı olduğunu belirtti.

            Evli ve iki çocuk annesi olan Özgül Coşar; SAKM tiyatro bölümünde eğitim aldı ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakarak, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

            Devam eden yıllarda iş hayatında organizatörlük yapmaya başlayan Özgül Coşar, yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabı ile hayatına yeniden yön verdi. Aşçılık eğitimine workshoplar ile başlayan Özgül Coşar, MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi de aldı. Bir dönem butik pastane de işleten Özgül Coşar, şimdilerde bambaşka bir iş yapmaya başladı!

                Yarışmanın ardından kendi hayatına geri dönen MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar, mutfağı bırakmadı. Geçen süre zarfı içerisinde kendisini daha da geliştiren Özgül Coşar, https://www.instagram.com/ozgulcosar uzantılı Instagram adresi üzerinden takipçileri için yemek tarifleri vermeye başladı.

                Şimdilerde 180 binden fazla kişi tarafından takip edilen MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Özgül Coşar, Instagram hesabını bir blog gibi kullanmaya başladı. Öte yandan her geçen gün takipçi sayısını artıran Özgül Coşar, Instagram hesabı üzerinden reklam anlaşmaları da yapar hale geldi.
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