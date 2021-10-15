Masterchef Özgül bakın şimdi ne yapıyor şef olacaktı bakın ne oldu! Çağla Şıkel gerçeği şaşırtan Özgül Coşar meğer...

Masterchef Özgül Coşar şef olmak için geldi şimdi bambaşka bir şey yapıyor! Çağla Şıkel'le bağıyla şoke eden Özgül ününe ün kattı... Masterchef 2020 yarışmacıları şimdilerde neler yapıyor sorusu tüm izleyicilerin yanıtı merak ettiği bir soru. Mastercjef 2021'in TV 8'de yayınlandığı şu günlerde eski yarışmacıları da arada sırada atıfta bulunulurken en çok merak edilen isimlerden biri de Özgül Coşar oldu. Çağla Şıkel gerçeğiyle herkesi şaşırtan Özgül Coşar bakın şimdilerde neler yapıyormuş.