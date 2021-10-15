Cemiyet Fatoş Mildon ve Fatma Doğan'ın kavgasını konuşuyor! Davette birbirlerine girdiler

Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Lafı uzatmadan anlatayım... Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi.
Bu iki holding ortak bir şirket kurmuş, yani bir dönem ortaklarmış. Zaten ne olduysa bu ortaklıktan sonra olmuş, şirket dağılmış, karşılıklı suçlamalar yapılmış, iş dolandırıcılık iddiasına kadar gitmiş.
Eski dostlar düşman olmuş! Mildon ve Doğan, davette karşılaşınca da olanlar olmuş! Fatoş Hanım, Fatma Doğan'ın üzerine yürümüş, ağzına geleni söylemiş. İşte Sabah'ın haberine göre olayın devamı...