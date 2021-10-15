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    • 15.10.2021 09:05
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    • 15.10.2021 09:20
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    Cemiyet Fatoş Mildon ve Fatma Doğan'ın kavgasını konuşuyor! Davette birbirlerine girdiler

    Cemiyet Fatoş Mildon ve Fatma Doğan'ın kavgasını konuşuyor! Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi. Fatoş Mildon ile Fatma Doğan, bir davette karşılaşınca gerilim yaşandı. Mildon, Doğan’ın üzerine yürüyüp ağzına geleni söyledi. Davettekiler, araya girip ikiliyi sakinleştirdi. Geceyi terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıyıp “Eşim; ‘Dolandırıcı, borcunu ödesin önce!’ diyor” paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

    Cemiyet bu kavgayı konuşuyor! Davette birbirlerine girdiler

    Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Lafı uzatmadan anlatayım... Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi.

    Bu iki holding ortak bir şirket kurmuş, yani bir dönem ortaklarmış. Zaten ne olduysa bu ortaklıktan sonra olmuş, şirket dağılmış, karşılıklı suçlamalar yapılmış, iş dolandırıcılık iddiasına kadar gitmiş.

    Eski dostlar düşman olmuş! Mildon ve Doğan, davette karşılaşınca da olanlar olmuş! Fatoş Hanım, Fatma Doğan'ın üzerine yürümüş, ağzına geleni söylemiş. İşte Sabah'ın haberine göre olayın devamı...

        DAVETTE BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

        Davettekiler bakmış ki iş büyüyor araya girmişler. Daveti terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıdı; "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak.

        Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" diye paylaşım yaptı. Sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek daha ağır bir paylaşım daha yaptı. Şimdi sosyete, davette başlayıp sosyal medyaya taşınan kavgayı konuşuyor. Bakalım Mildon'dan bir cevap gelecek mi…
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