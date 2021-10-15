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    • Magazin
    • 16.10.2021 11:24
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    • 16.10.2021 11:24
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    Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Birinci ağızdan açıklama geldi…

    Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan ve magazin gündeminden düşmeyen çift en son evliliklerini kurtarmak için çabaladıklarını açıklamıştı. Bensu Soral Hakan Baş'ın boşandığı haberleri büyük yankı uyandırdı, peki haberler gerçek mi? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı?

    Magazin gündeminde bomba gibi bir gelişme yaşandı ve Bensu Soral Hakan Baş boşandığına dair haberler, iddialar gelmeye başladı. Peki Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Konuyla ilgili yazılıp çizilenlerin ardından birinci ağızdan açıklama geldi. Muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlayan Bensu Soral konuya açıklık getirdi ve iddiaları netleştirmiş oldu. Peki magazine gündemini yakından takip edenlerin oldukça merak ettiği Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

    BENSU SORAL HAKAN BAŞ BOŞANDI MI?

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral boşanma gibi bir durumları olmadığını olursa söyleyeceklerini, gerçekleri gizlemediklerini söyledi. Şu an için hala evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı.

    Daha önce çift ayrılık haberlerine karşılık ortak açıklama yapmıştı:

    "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."

    BENSU SORAL KİMDİR?

    Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

        Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.
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