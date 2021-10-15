Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Birinci ağızdan açıklama geldi…

Magazin gündeminde bomba gibi bir gelişme yaşandı ve Bensu Soral Hakan Baş boşandığına dair haberler, iddialar gelmeye başladı. Peki Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Konuyla ilgili yazılıp çizilenlerin ardından birinci ağızdan açıklama geldi. Muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlayan Bensu Soral konuya açıklık getirdi ve iddiaları netleştirmiş oldu. Peki magazine gündemini yakından takip edenlerin oldukça merak ettiği Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
BENSU SORAL HAKAN BAŞ BOŞANDI MI?
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral boşanma gibi bir durumları olmadığını olursa söyleyeceklerini, gerçekleri gizlemediklerini söyledi. Şu an için hala evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı.
Daha önce çift ayrılık haberlerine karşılık ortak açıklama yapmıştı:
"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."
BENSU SORAL KİMDİR?
Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.