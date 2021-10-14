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    • Magazin
    • 14.10.2021 15:38
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    • 14.10.2021 15:38
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    Zahide Yetiş hamile mi? İkinci kez bebek mi bekliyor? Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Zahide Yetiş hamile mi? İkinci kez bebek mi bekliyor? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Mutfak Bahane program ile her gün televizyon ekranlarında yer alan başarılı sunucunun yeniden hamile olduğuna ilişkin haberler, iddialar büyük heyecan yarattı ve izleyicileri meraklandırdı. Peki haberler gerçek mi? Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

    takvim.com.tr
    Zahide Yetiş hamile mi?

    Zahide Yetiş hamile mi? İkinci kez bebek mi bekliyor? Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son zamanlarda magazin gündeminde ikinci kez hamile olduğuna ilişkin haberler, iddialar dolaşan Zahide Yetiş'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    ZAHİDE YETİŞ 2. KEZ HAMİLE Mİ?

    Bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, Zahide Yetiş'ten açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    ZAHİDE YETİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı. Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır.

        Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.
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        Haberler Magazin Zahide Yetiş hamile mi? İkinci kez bebek mi bekliyor? Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?
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