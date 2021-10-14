Zahide Yetiş hamile mi? İkinci kez bebek mi bekliyor? Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır. 2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Atv'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.