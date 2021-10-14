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    • Magazin
    • 15.10.2021 09:11
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    • 15.10.2021 12:53
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    Öpüşürken sansürsüz paylaşan Şeyma Subaşı sonra tesettüre girip Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! 'Allah akıl fikir versin'

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez de Kur'an- Kerim paylaşımı yaptı. Son dönemde Mısırlı milyoner sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle ilgili konularda sık sık gündeme gelen, bir dönem hamile olduğunu açıklayan ardından Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı şu günlerde barıştığı sevgilisiyle aşk tazeliyor. Son olarak Dubai’de tatil yapan sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından paylaşarak olay yaratan Şeyma Subaşı, bu sefer Kuran-ı Kerim paylaşımıyla gündem oldu.

    Şeyma Subaşı 3. kez Kuran-ı Kerim okumaya başladığını duyurdu!

    Önce öpüşürken sansürsüz paylaşan Şeyma Subaşı sonra da tesettüre girip Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! 'Kur'an'ı alet etmeseydin'... Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Dubai tatiline devam ediyor. Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Subaşı, geçtiğimiz hafta leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını "Yallah Şeyma" notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşmıştı. Subaşı, bu sefer Instagram'ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Yeniden Kur'an-ı Kerim okuduğunu açıklayan ünlü fenomen, hem de İngilizce olarak okuduğunu duyurdu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımına 'Allah akıl fikir versin', 'Keşke Kur'an-ı Kerim'i alet etmeseydin' gibi yorumlar yaptıdı.

    Instagram'ın en popüler isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Dubai tatili sonrası dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim paylaşımı

    Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını "Yallah Şeyma" notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çeken isim sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

        Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, bu sefer Instagram'ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

        Kuran-ı Kerim'den bir sayfa paylaşan ünlü isim, bu sefer İngilizce olarak okuduğunu söyledi.

            Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim'i hamile olduğu dönemde Türkçe olarak okuduğunu, aslında İngilizce okurken anlamakta zorluk çektiğini o yüzden sıklıkla Türkçe'sine baktığını dile getirdi.

            Şeyma'nın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Bu paylaşımla gençlere güzel örnek oldun" dedi. Kimisi de, "Böyle şeyler paylaşılmaz. Gösterişe giriyor" dedi.
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            Haberler Magazin Öpüşürken sansürsüz paylaşan Şeyma Subaşı sonra tesettüre girip Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! 'Allah akıl fikir versin'
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