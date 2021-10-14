Öpüşürken sansürsüz paylaşan Şeyma Subaşı sonra tesettüre girip Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! 'Allah akıl fikir versin'

Önce öpüşürken sansürsüz paylaşan Şeyma Subaşı sonra da tesettüre girip Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! 'Kur'an'ı alet etmeseydin'... Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Dubai tatiline devam ediyor. Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Subaşı, geçtiğimiz hafta leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını "Yallah Şeyma" notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiş, sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşmıştı. Subaşı, bu sefer Instagram'ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yeniden Kur'an-ı Kerim okuduğunu açıklayan ünlü fenomen, hem de İngilizce olarak okuduğunu duyurdu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımına 'Allah akıl fikir versin', 'Keşke Kur'an-ı Kerim'i alet etmeseydin' gibi yorumlar yaptıdı.