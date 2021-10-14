Bir yeni aile bir de Miss Turkey güzeli tozu dumana katmaya geliyor! Gönül Dağı'ndan iç ısıtacak yeni hamle

Gönül Dağı'na yepyeni bir aile ekleniyor. Sezon başı iki vedayla gündeme gelen dizi bu sezon toplamda beş yeni ismi kadrosuna kattı. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve beş transferle kadro güçlendirildi. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

KADROYA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.