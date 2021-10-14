Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı: Böyle giderse foyası ayyuka çıkacak! Patavatsız tavırları can sıktı!

Derin'in hareketlerinin can sıktığı Sadakatsiz dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında 34. bölümüyle izleyicilerinin karşısındaydı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde Gönül'ün ev almak için şirket hesabından çektiği para Haluk'u çıldırttı. Şirket hesaplarında oluşan açık nedeniyle bu durumu öğrenen Haluk, Gönül'den hesap sordu. Haluk'un tavrı ve söylemleri karşısında deliye dönen Gönül ise çıkan tartışma sonucu evi terk etti. Bölümün final sahnesinin ardından Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

ASYA, KADİR İSİMLİ ADAMDAN HABERSİZ

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.