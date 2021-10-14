Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında, nereli, evli mi? Suat Suna ile neden ayrıldı?

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular. 2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı.Henüz 12 yaşındayken çocuk defileleri sunarak "Türkiye'nin en genç sunucusu" unvanını aldı. 2012 - 2013 yılında Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Melike ile Yeni Baştan" adlı programı sundu. Melike Öcalan, 2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde başrolde oynadı. Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi ancak Mart 2008'de boşandı.

MELİKE ÖCALAN İLE SUAT SUNA NEDEN AYRILDI?

Melike Öcalan: "Suat ile 17 yaşından beri tam 10 yıldır birlikteyim. Bizimki aşk üzerine kurulu bir ilişkiydi. Aşk bitince ilişkimiz bitti. İkimiz de saygıya önem veririz. Saygı bitmesin birbirimizi yıpratmayalım diye evliliği bitirmeye karar verdik."