Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında, nereli, evli mi? Suat Suna ile neden ayrıldı? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Yakın zamanda ekranlara yeniden döneceğinin sinyallerini veren güzel isim bugün TV8'de 2. Sayfa programının konuğu oldu ve izleyiciler hemen hayatı ile ilgili araştırmalara başladı. 90'lı yılların unutulmaz sanatçısı Suat Suna ile evlenerek daha sonrasında boşanan Melike Öcalan ile ilgili bilgileri haberimzide derledik.
MELİKE ÖCALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile bir yağ reklamında oynadı.
Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldıktan sonra 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı. Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.
17 yaşındayken Genç TV'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.