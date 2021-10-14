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    • Magazin
    • 14.10.2021 10:24
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    • 14.10.2021 10:24
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    Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında, nereli, evli mi? Suat Suna ile neden ayrıldı?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Melike Öcalan kimdir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bugün TV8’de 2. Sayfa programına konuk olan 90’lı yılların unutulmaz ismi yeniden ekranlarda görülünce hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Vatan Şaşmaz ile yıllar önce sunduğu Sabah Şekerleri program ile tanınan Melike Öcalan ekranları bırakarak Bodrum’a yerleşmişti. Peki Melike Öcalan kaç yaşında, nereli, evli mi? Suat Suna ile neden ayrıldı? Ekranlara geri mi dönüyor?

    takvim.com.tr
    Melike Öcalan kimdir?

    Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında, nereli, evli mi? Suat Suna ile neden ayrıldı? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Yakın zamanda ekranlara yeniden döneceğinin sinyallerini veren güzel isim bugün TV8'de 2. Sayfa programının konuğu oldu ve izleyiciler hemen hayatı ile ilgili araştırmalara başladı. 90'lı yılların unutulmaz sanatçısı Suat Suna ile evlenerek daha sonrasında boşanan Melike Öcalan ile ilgili bilgileri haberimzide derledik.

    MELİKE ÖCALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile bir yağ reklamında oynadı.

    Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldıktan sonra 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı. Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.

    17 yaşındayken Genç TV'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.

        Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular. 2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı.Henüz 12 yaşındayken çocuk defileleri sunarak "Türkiye'nin en genç sunucusu" unvanını aldı. 2012 - 2013 yılında Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Melike ile Yeni Baştan" adlı programı sundu. Melike Öcalan, 2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde başrolde oynadı. Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi ancak Mart 2008'de boşandı.

        MELİKE ÖCALAN İLE SUAT SUNA NEDEN AYRILDI?

        Melike Öcalan: "Suat ile 17 yaşından beri tam 10 yıldır birlikteyim. Bizimki aşk üzerine kurulu bir ilişkiydi. Aşk bitince ilişkimiz bitti. İkimiz de saygıya önem veririz. Saygı bitmesin birbirimizi yıpratmayalım diye evliliği bitirmeye karar verdik."
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