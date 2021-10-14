Akıllara zarar muhteşem dönüşüyle ezber bozmaya geliyor! Serenay Sarıkaya'dan tüm bakışları üzerine çekecek proje

Serenay Sarıkaya'dan tüm bakışları üzerine çekecek proje! Akıllara zarar muhteşem dönüşüyle ezber bozmaya geliyor. Serenay Sarıkaya 3 yıl sonra sürpriz projeyle dönüyor. 2017-2018 yıllarında Netflix'te yayınlanan Fi isimli dizideki performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu kararını verdi ve Netflix'te yayınlanacak olan Şahraman dizisinin yapım şirketi TİMS&B ile el sıkıştı. Adana başta olmak üzere Mersin ve Datça'da çekilecek olan dizide Sarıkaya'ya ünlü oyuncu Burak Deniz eşlik edecek. Projeye dair detaylar belli olurken henüz dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli olmadı.
İŞTE YENİ PROJESİ
Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi netleşti. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak.
Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın dizideki partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.