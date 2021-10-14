Bir beyi asla kafese koyamazsın! Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanı: Pusatına davranıp kellesini alacak!

Her çarşamba milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta Turgut Bey ve Osman Gazi arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Alplerinin şehit edildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşayan Turgut Alp, "Osman Bey! Hey gidi cümle obayı ardına dizen Osman Bey! Sözünde duramadın Osman Bey! Tekfurun sözüne kandın" sözleriyle tepkisini gösterdi. Osman Bey'in Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari'yi serbest bırakmasıyla gerilim daha da arttı. Bölümün ardından heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

KARAYEL'İN YASINI TUTAN OSMAN BEY, YENİ YOLDAŞINI BÖYLE SEÇTİ!

Karayel'in katledilmesi ile büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, yeni atını seçti. Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Osman Bey'in yeni atını seçmesi için Demirci Davut Usta seçtiği soylu atları beyinin huzuruna getirdi.