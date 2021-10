Bir beyi asla kafese koyamazsın! Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanı: Pusatına davranıp kellesini alacak!

Demirci Davut her biri soylu birbirinden güzel atların özelliklerini tek tek anlatırken, hala Karayel'in yasını tutmakta olan Osman Bey incelediği atlardan hiçbirini seçemedi. Tam bu sırada söze giren Kumral Abdal, atlardan birini dinleyerek "Beyim! Bu güzellik der ki at murattır. Allah ademi topraktan, atı rüzgardan yaratmıştır. Sana yoldaş olmak istermiş… Der ki… Atsızlık dervişlere abdallaradır, bey kısmına at yaraşır… Koyversin de beyime kanat olayım, göğünde ay olayım" dedi.