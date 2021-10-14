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    • Magazin
    • 14.10.2021 10:41
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    • 14.10.2021 10:43
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    Bir beyi asla kafese koyamazsın! Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanı: Pusatına davranıp kellesini alacak!

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dün akşam saat 20.00'de izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses’in kardeşi Mari’yi serbest bırakması karşılığında alplerinin sağ salim kendisine teslim edileceği sözünü Osman Bey’den alan Turgut Alp öfkeden deliye döndü. Osman Bey, Turgut Alp’in şehit düşen alplerini obasına götürdü. Turgut Alp, Osman Bey’e verdiği sözü tutamadığı için tepki gösterdi. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanında Turgut Alp'in kaçırıldığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

    Her çarşamba milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta Turgut Bey ve Osman Gazi arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Alplerinin şehit edildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşayan Turgut Alp, "Osman Bey! Hey gidi cümle obayı ardına dizen Osman Bey! Sözünde duramadın Osman Bey! Tekfurun sözüne kandın" sözleriyle tepkisini gösterdi. Osman Bey'in Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari'yi serbest bırakmasıyla gerilim daha da arttı. Bölümün ardından heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

    KARAYEL'İN YASINI TUTAN OSMAN BEY, YENİ YOLDAŞINI BÖYLE SEÇTİ!

    Karayel'in katledilmesi ile büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, yeni atını seçti. Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Osman Bey'in yeni atını seçmesi için Demirci Davut Usta seçtiği soylu atları beyinin huzuruna getirdi.

    Demirci Davut her biri soylu birbirinden güzel atların özelliklerini tek tek anlatırken, hala Karayel'in yasını tutmakta olan Osman Bey incelediği atlardan hiçbirini seçemedi. Tam bu sırada söze giren Kumral Abdal, atlardan birini dinleyerek "Beyim! Bu güzellik der ki at murattır. Allah ademi topraktan, atı rüzgardan yaratmıştır. Sana yoldaş olmak istermiş… Der ki… Atsızlık dervişlere abdallaradır, bey kısmına at yaraşır… Koyversin de beyime kanat olayım, göğünde ay olayım" dedi.

    Bu sözler üzerine Kumral Abdal'ın işaret ettiği atı dikkatle inceleyen Osman Bey, "Demek öyle dersin Kumral Abdal. Davut Usta eğeri buna vurasın. Halletmem gereken mühim bir iş vardır. Yeni yoldaşımla gideyim" diyerek kararını açıkladı.

        OSMAN BEY VE TURGUT ALP YÜZLEŞMESİNDE GERİLİM YÜKSELDİ!

        Osman Bey, Turgut Alp'in şehit düşen alplerini obasına götürdü. Turgut Alp, Osman Bey'e verdiği sözü tutamadığı için tepki gösterdi!

        Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari'yi serbest bırakması karşılığında alplerinin sağ salim kendisine teslim edileceği sözünü Osman Bey'den alan Turgut Alp, endişeli biçimde obasında beklerken Osman Bey alpleri ve şehitlerle birlikte çıkageldi.

        Alplerinin şehit edildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşayan Turgut Alp, "Osman Bey! Hey gidi cümle obayı ardına dizen Osman Bey! Sözünde duramadın Osman Bey! Tekfurun sözüne kandın" sözleriyle tepki gösterdi.

        Göktuğ, Turgut Alp'e "Lafını bil konuş gayrı Turgut Bey! Karşında Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey var" diyerek tepki gösterirken, Turgut Alp, Osman Bey'e "Biz verdiğimiz sözde durduk, Kosses'e gardaşını sağ salim teslim ettik... Ya benim alplerim... Ya benim gardaşlarım... Ne oldu anlatasın Osman Bey!" sözleriyle veryansın etti.

            Sükunetini koruyan Osman Bey, Turgut Alp'e "İntikam ateşi, evvel sahibini yakar Turgut Bey! Sen obanın beyisin! Sen yanarsan, çevreni de yakarsın!" diye tavsiye verdi. Turgut Alp "Yanacağımızı yandık Osman Bey! Gayrı yakma vaktidir! Sen de pek yakın durmayasın! Durmayasın ki yanmayasın! O Kosses keferesinin kellesini alacağız" diyerek çıkışınca Osman Bey "Toyluk edersin! Etme! Kosses değildir! İşin içinde iş var… Toz duman dağılana kadar bekleyesin!" dedi.

            Osman Bey "Şimdilik diyeceklerim bu kadardır Turgut Bey! Alplerin şehit olmuştur, hepimizin erişmek istediği kutlu makama ulaşmışlardır. Acını yaşayıp şehitlerimizi gömesin" diyerek son sözü söyledi.
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            Haberler Magazin Bir beyi asla kafese koyamazsın! Kuruluş Osman 67. yeni bölüm fragmanı: Pusatına davranıp kellesini alacak!
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