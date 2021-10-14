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    • Magazin
    • 14.10.2021 14:38
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    • 14.10.2021 14:38
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    Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı, sunucusu neden değişti? Gelinim Mutfakta programını kim sunacak?

    Gelinim Mutfakta yarışması hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D ekranalrının vazgeçilmez yarışması Gerlinim Mutfakta'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir televizyon programına telefonla katılan Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını ve bunun nedenini açıkladı. Demet Akalın'ın yarışmadan ayrılacağını duyurması üzerine yeni sunucunun kim olacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın yerine kim geldi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı, sunucusu neden değişti? Gelinim Mutfakta programını kim sunacak?

    Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu Demet Akalın'ın sunuculuğunda geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı. Peki, Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan niçin ayrıldı, yeni sunucu kim?

    GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?

    Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.

    2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurmuştu. Bunun üzerine programa telefon ile bağlanan Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu.

        Ayrıca ünlü şarkıcı "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

        Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." dedi.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı, sunucusu neden değişti? Gelinim Mutfakta programını kim sunacak?
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