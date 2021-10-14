Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı, sunucusu neden değişti? Gelinim Mutfakta programını kim sunacak?

Ayrıca ünlü şarkıcı "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.