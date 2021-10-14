Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse kitabı konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'ndan sonra bir büyük proje daha konuşulmaya başlandı. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileriyle popülerliği yakalayan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının ekranlara uyarlanacağı söyleniyor. Peki, Kral Kaybederse kitabı özeti ve konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!
KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ya da Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Kadın oyuncu olarak da Beren Saat'in düşünüldüğü söylentiler arasında. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.
KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?
Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.