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    • Magazin
    • 14.10.2021 13:27
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    • 14.10.2021 13:27
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    Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse kitabı konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

    Kral Kaybederse kitabı hakkında aramalar hız kazandı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlara uyarlanacağı söylentiler arasında yer aldı. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileriyle popülerliği yakalayan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse kitabı da büyük ses getirecek gibi duruyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında, Kral Kaybederse kitabı özeti ve konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse kitabı konusu nedir?

    Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'ndan sonra bir büyük proje daha konuşulmaya başlandı. Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileriyle popülerliği yakalayan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının ekranlara uyarlanacağı söyleniyor. Peki, Kral Kaybederse kitabı özeti ve konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!

    KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

    Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ya da Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Kadın oyuncu olarak da Beren Saat'in düşünüldüğü söylentiler arasında. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.



    KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

    Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.



        Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

        KRAL KAYBEDERSE KİTAP ÖZETİ

        Avına av olan bir avcının hikâyesi…

        İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği…

        Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar… Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

        Yazar: Gülseren Budayıcıoğlu

        Yayınevi: Remzi Kitabevi

        ISBN: 9789751416575

        Sayfa: 384 sayfa Basım Tarihi: 2015
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        Haberler Magazin Kral Kaybederse kitap özeti! Kral Kaybederse kitabı konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?
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