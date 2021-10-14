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    • Magazin
    • 14.10.2021 11:41
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    • 14.10.2021 11:42
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    Ece Çeşmioğlu hamile mi? Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı dizi ve filmler…

    Magazin gündeminde yoğun bir şekilde Ece Çeşmioğlu hamile mi? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiftin bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düştü ve hemen araştırmalar başladı. İki oyuncunun yakın zamanda hayatlarını birliştirmiş olması ve şimdilerde bebek heyecanını yaşıyor olmaları büyük merak yarattı. Ece Çeşmioğlu’nun hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İşte rol aldığı dizi ve filmler…

    takvim.com.tr
    Ece Çeşmioğlu hamile mi?

    Ece Çeşmioğlu hamile mi? Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebek beklediği haberleri sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. İşte Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğuna ilişkin o fotoğraf detayı ve hayatına dair bilgiler...

    ECE ÇEŞMİOĞLU HAMİLE Mİ?

    Taner Ölmez, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğtaf paylaşımında eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görüldü.

    ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

    Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 doğumlu oyuncudur.

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle başladı fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.

    Çeşmioğlu, 29 Haziran 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlendi.

    Rol aldığı diziler:

    Çocuklar Duymasın (2002)

    Çocuğun Var Derdin Var (2004)

        Nehir (2005)

        Gümüş (2005)

        İki Aile (2006-2008)

        Eyvah Halam (2008)

        Firar (2011-2012)

        Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013)

        Yaz'ın Öyküsü (2015)

        Kalbim Yangın Yeri (2016)

        Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017)

        Yüz Yüze (2017)

        Yuvamdaki Düşman (2018)

        Söz (2018-2019)

        Tutunamayanlar (2020)

        Rol aldığı filmler:

        Ev (2009)

        Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

        Geçen Yaz (2021)

        Ödülleri:

        3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri - Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu

        44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu
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        Haberler Magazin Ece Çeşmioğlu hamile mi? Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı dizi ve filmler…
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