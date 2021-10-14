Ece Çeşmioğlu hamile mi? Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı dizi ve filmler…

Ece Çeşmioğlu hamile mi? Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebek beklediği haberleri sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. İşte Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğuna ilişkin o fotoğraf detayı ve hayatına dair bilgiler...
ECE ÇEŞMİOĞLU HAMİLE Mİ?
Taner Ölmez, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğtaf paylaşımında eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının büyümeye başladığı görüldü.
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 doğumlu oyuncudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle başladı fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.
Çeşmioğlu, 29 Haziran 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlendi.
Rol aldığı diziler:
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)