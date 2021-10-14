Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.10.2021 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2021 09:07
    ABONE OL

    Survivor Nisa Bölükbaşı artık bildiğiniz Nisa değil annesi bile 'bu kim?' diyordur! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa...

    Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Instagram'da oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı'nın değişimi görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

    Survivor Nisa yarışma sonrası kendini baştan yarattı

    Survivor Nisa artık bildiğiniz Nisa değil annesi bile tanımakta zorlanıyor! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanan Nisa Bölükbaşı değişimiyle herkesi şaşırttı.

    Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi.

    Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimini haberimizde.

    Başladığından beri ilgiyle izlenen Survivor yarışması, koronavirüsün patlak verdiği 2020'de reyting rekorları kırmıştı.

        Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

        Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

        Oyunlardaki performansı ve güçlü arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Bölükbaşı'nın, Survivor 2020'ye renk katan yarışmacılardan biri olduğu ifade edilmişti.

            Survivor esnasında Cemal Can Canseven ile yaşadığı dostluğun konuşulduğu kadar program sonrasında yaşadığı küslük de oldukça konuşulmuştu.

            Nisa Bölükbaşı da Survivor'un ardından Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başladı.

            Survivor 2020 yarışması boyunca takipçisi en çok artan yarışmacılardan biri olan Bölükbaşı Instagram'da paylaştığı pozlarla fiziği ve stilinden söz ettiriyor.

            Survivor Nisa yarışma sonrası kendini baştan yarattı
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
            Haberler Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı artık bildiğiniz Nisa değil annesi bile 'bu kim?' diyordur! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa...
                SON DAKİKA