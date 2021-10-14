Survivor Nisa Bölükbaşı artık bildiğiniz Nisa değil annesi bile 'bu kim?' diyordur! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa...

Survivor Nisa artık bildiğiniz Nisa değil annesi bile tanımakta zorlanıyor! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanan Nisa Bölükbaşı değişimiyle herkesi şaşırttı.
Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi.
Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimini haberimizde.
Başladığından beri ilgiyle izlenen Survivor yarışması, koronavirüsün patlak verdiği 2020'de reyting rekorları kırmıştı.