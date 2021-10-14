Demet Özdemir o büyük büyük sırrı bizzat açıkladı ağzından baklayı çıkardı! Acun Ilıcalı hatrına sevgili yaptığı söylenen Demet...

İddialara göre; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, Oğuzhan Koç'un durgun giden kariyeri için Acun Ilıcalı hatrına yürütülen bir projeydi. Ancak çiftten ve Acun Ilıcalı'dan bu iddialara dair bir açıklama gelmedi.