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    • Magazin
    • 14.10.2021 08:37
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    • 14.10.2021 08:37
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    Survivor'ın şanssız yarışmacısına Acun Ilıcalı'dan müthiş teklif! Bu kez Leyla ile Mecnun'da kasırga gibi esecek!

    Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'ın yeni bir projesi olup olmayacağı merak ediliyor. Yarışmanın finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu açıklamıştı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Survivor yarışmacısı hangi dizide oynayacak?

    2021 Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi de şüphesiz ki Yiğit Poyraz oldu. Survivor ikincisi olan ve şampiyonluğu son anda kaçıran isme dizi teklifi geldiği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor yaz aylarında final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar ekranlara veda etti. Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Kulislerde de Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'ın dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılacağı konuşuluyor ve Yiğit Poyraz'ın diziye katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

    DİZİYE KATILACAK MI?

    Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

    SICAK BAKIYOR

    Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yer aldı.

    FİNALE KALMIŞTI

    Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.

        ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

        SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

        ÇEKİMLER BAŞLADI

        Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

            2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

            8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.
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