Survivor'ın şanssız yarışmacısına Acun Ilıcalı'dan müthiş teklif! Bu kez Leyla ile Mecnun'da kasırga gibi esecek!

2021 Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi de şüphesiz ki Yiğit Poyraz oldu. Survivor ikincisi olan ve şampiyonluğu son anda kaçıran isme dizi teklifi geldiği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor yaz aylarında final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar ekranlara veda etti. Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Kulislerde de Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'ın dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılacağı konuşuluyor ve Yiğit Poyraz'ın diziye katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

DİZİYE KATILACAK MI?

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.