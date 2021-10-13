GAİN Açık Mikrofon başvuru nasıl ve nereden yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru ekranı! 100 bin TL ödül...

GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURU FORMU 2021

Açık Mikrofonu kazanan yetenekli yarışmacı, hem 100 bin TL para ödülü alacak hem de, Aspova'nın prodüktörlüğünde, Tepki'nin yönetmenliğinde, Server Uraz'ın yapımcılığıyla bir single yayınlama hakkına sahip olup kendini bu alanda kanıtlamış olacak. Çıkarılan single tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.