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    • Magazin
    • 13.10.2021 13:36
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    • 13.10.2021 13:36
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    GAİN Açık Mikrofon başvuru nasıl ve nereden yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru ekranı! 100 bin TL ödül...

    Açık Mikrofon rap yarışması için gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin yeni nesil video içerik platformu GAİN'de Açık Mikrofon rap yarışması yapılacağı duyuruldu. Bu yarışmaya katılşan kişiler hem 100 bin TL para ödülüne hem de single yayınlama hakkına sahip olacak. Müzikseverler başvurular hakkında gerekli bilgilere sahip olmak isteyerek program hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, GAİN Açık Mikrofon başvurusu nasıl yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru formu nereden doldurulacak? İşte tüm merak edilen detaylar heberimizde!

    takvim.com.tr
    GAİN Açık Mikrofon başvuru nasıl ve nereden yapılır?

    Video içerik platformu GAİN'de Açık Mikrofon rap yarışması yapılacağı duyuruldu. Bu yarışmaya katılşan kişiler hem 100 bin TL para ödülüne bununla beraber single yayınlama hakkına haiz olacak. Müzikseverler başvurular hakkında lüzumlu bilgilere haiz olmak isteyerek program hakkında arama motorlarında araştırma meydana getirmeye başladı. Peki, GAİN Açık Mikrofon başvurusu nasıl yapılır? İşte kapsamlı bilgiler!

    GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURU FORMU 2021

    Açık Mikrofonu kazanan yetenekli yarışmacı, hem 100 bin TL para ödülü alacak hem de, Aspova'nın prodüktörlüğünde, Tepki'nin yönetmenliğinde, Server Uraz'ın yapımcılığıyla bir single yayınlama hakkına sahip olup kendini bu alanda kanıtlamış olacak. Çıkarılan single tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.

    Gain Açık Mikrofon Rap müzik yarışmasına katılmak isteyen adaylar, başvuru linklerinden sayfaya erişerek, istedikleri beatleri indirecek ve ortaya çıkardığı şarkısını #GAİNAçıkMikrofon etiketiyle instagram'a yükleyecek. Instagram video linki ile başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvurabilir.

        Gain Açık Mikrofon Rap Yarışması Başvuru Formu

        https://gainacikmikrofon.com/gain-acik-mikrofon-basvuru-formu/

        Beatleri dinlemek ve indirmek için bu linki kopyalayıp yan sekmeden açın!

        https://gainacikmikrofon.com/beatler/
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        Haberler Magazin GAİN Açık Mikrofon başvuru nasıl ve nereden yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru ekranı! 100 bin TL ödül...
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