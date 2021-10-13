Ünlü bir marka için kamera karşısına geçen model Didem Soydan paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Üstsüz bir şekilde yatağa uzanan Soydan göğüslerini bir tek eliyle kapatıp poz verdi. Instagram'da 745 bin takipçisi olan ünlü model cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. O fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Peki Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? İnstagram Hesabı ne? Didem Soydan'ın sevgilisi kim?
DİDEM SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Didem Soydan 1984 İstanbul doğumludur. Anne tarafı Bulgaristan ile Yunanistan göçmeni, baba tarafı ise Arnavutluk göçmenidir. Üniversite dönemlerinde La Russie defilesinde yer almıştır.
Bu defilede modacı ve fotoğrafçılar tarafından beğenilen Soydan, modellik kariyerini hızlı adımlarla tırmandı. Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla çalışma fırsatı yakalayan genç model İstanbul'da gerçekleştirilen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.
1 Nisan 2014'te de İtalya'nın Verona şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da podyuma çıktı. Didem Soydan, Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak tarihe geçti.
37 yıl yaşındaki güzel model 1.75 metre boyunda ve 57 kilodur.
İnstagram hesabı: instagram.com/didemsoydan/
DİDEM SOYDAN'IN SEVGİLİSİ KİM?
Modelliğin yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan Didem Soydan, bir süredir ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" cevabını verdi.
Soydan, bir süre önce de ailesinin kendisinden evlenmeden çocuk yapmasını istediğini söyleyerek dikkat çekti. Soydan açıklamasında, "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'' diye konuştu.