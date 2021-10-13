Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? İnstagram Hesabı ne? Didem Soydan'ın sevgilisi kim?

DİDEM SOYDAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Modelliğin yanı sıra oyunculuk kariyeri de bulunan Didem Soydan, bir süredir ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" cevabını verdi.

Soydan, bir süre önce de ailesinin kendisinden evlenmeden çocuk yapmasını istediğini söyleyerek dikkat çekti. Soydan açıklamasında, "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'' diye konuştu.