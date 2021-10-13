Sadakatsiz Cavidan kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz'in Cavidan'ı Meltem Baytok hangi dizilerde oynadı?

SADAKATSİZ CAVİDAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Sadakatsiz dizisinde Derin ve annesi Gönül Güçlü'ye sık sık laf çarpan Caviden dizinin en eğlenceli karakteri... Gönül Güçlü'nün arkadaşı olmasına rağmen Asya'nın tarafını tutan Caviden Gönül Güçlü ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapıyor.

Dernekten arkadaş olan Gönül Güçlü ve Caviden birbirlerinden resmen nefret ediyor. Cavidan sürekli Derin'e laf sokup onu ve annesini eleştiriyor. Derin de Gönül de Cavidan'ı hiç sevmez. Cavidan'ı ünlü oyuncu Meltem Baytok canlandırmaktadır.

SADAKATSİZ'İN CAVİDANI MELTEM BAYTOK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır.

Oynadığı diziler;

Unutma Beni

Deniz Yıldızı

Aşkların En Güzeli

Hekimoğlu

Sadakatsiz

Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok'tur.