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    • Magazin
    • 13.10.2021 18:17
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    • 13.10.2021 18:17
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    Sadakatsiz Cavidan kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz'in Cavidan'ı Meltem Baytok hangi dizilerde oynadı?

    Asya Derin ve Volkan üçlüsünün hikayesini konu edinen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de bir karakter var ki düşman başına. Dizide Derin'in annesi Gönül Güçlü'nün arkadaşı olan Cavidan her bölümde ortalığı karıştırmayı başarıyor. Bazen sempatik halleriyle bazen de sinirlendiren üslübuyla diziye renk katan Cavidan'ın gerçekte kim olduğu merak edildi. Peki Sadakatsiz Cavidan kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz'in Cavidan'ı Meltem Baytok hangi dizilerde oynadı?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Cavidan kimdir, gerçek adı ne?

    Her hafta Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz bu hafta da gümbür gümbür geliyor. Derin yine rahat durmuyor ve Asya'nın evini gizli gizli gözetliyor. Aras'ı eve gören Derin'in şaşkınlığı dikkat çekti. Yeni bölümde Derin ile Aras arasındaki hikayenin ortaya çıkması bekleniyor. Dizinin en eğlenceli karakteri Cavidan merak konusu oldu. Cavidan her zaman olduğu gibi bu hafta da Derin ve Gönül Güçlü'nün sinirlerini zıplatıyor. Peki Sadakatsiz Cavidan kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz'in Cavidan'ı Meltem Baytok hangi dizilerde oynadı?

    SADAKATSİZ CAVİDAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

    Sadakatsiz dizisinde Derin ve annesi Gönül Güçlü'ye sık sık laf çarpan Caviden dizinin en eğlenceli karakteri... Gönül Güçlü'nün arkadaşı olmasına rağmen Asya'nın tarafını tutan Caviden Gönül Güçlü ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapıyor.

    Dernekten arkadaş olan Gönül Güçlü ve Caviden birbirlerinden resmen nefret ediyor. Cavidan sürekli Derin'e laf sokup onu ve annesini eleştiriyor. Derin de Gönül de Cavidan'ı hiç sevmez. Cavidan'ı ünlü oyuncu Meltem Baytok canlandırmaktadır.

    SADAKATSİZ'İN CAVİDANI MELTEM BAYTOK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır.

    Oynadığı diziler;

    Unutma Beni

    Deniz Yıldızı

    Aşkların En Güzeli

    Hekimoğlu

    Sadakatsiz

    Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok'tur.

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