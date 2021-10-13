Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı istismarı canlı yayında anlattı: “Benim de olduğum sahnede taciz edildi”

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, konuk olduğu bir magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2. Sayfa'nın konuğu olan Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı.
Aynı oyunda rol aldığı eşinin perde arkasında meslektaşı tarafından taciz edildiğini söyleyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Tacize yaşayan eşim ve arkadaşı 2,5 sene bunu magazine taşımadılar. Yargı süreci devam etti.
'KENDİ İÇLERİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Aynı oyunda oynarken yaşandı bu süreç. O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar.