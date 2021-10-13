Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı istismarı canlı yayında anlattı: “Benim de olduğum sahnede taciz edildi”

Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar.