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    • Magazin
    • 13.10.2021 19:02
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    • 13.10.2021 19:12
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    Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı istismarı canlı yayında anlattı: “Benim de olduğum sahnede taciz edildi”

    Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı istismarı canlı yayında anlattı! Ünlü oyuncu Nazife Aksoy, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. Mahkeme kararı sonrası Şehir Tiyatroları ilk kez bir prömiyeri iptal etmek zorunda kaldı. Bekir Aksoy da konuk olduğu bir televizyon programında eşi Nazife Aksoy’un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı. “Benim de olduğum sahnede taciz edildi” diyen Bekir Aksoy, tacizi görmek istemeyenlere isyan etti. İşte detaylar...

    “Benim de olduğum sahnede taciz edildi”

    Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, konuk olduğu bir magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    2. Sayfa'nın konuğu olan Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı.

    Aynı oyunda rol aldığı eşinin perde arkasında meslektaşı tarafından taciz edildiğini söyleyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Tacize yaşayan eşim ve arkadaşı 2,5 sene bunu magazine taşımadılar. Yargı süreci devam etti.

    'KENDİ İÇLERİNDE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR'
    Aynı oyunda oynarken yaşandı bu süreç. O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar.

        Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar.

        Bu süreçte tacize uğrayan insanların yanında olmak lazım. Zaten insanlar onları yalnızlaştırıyor. İnsanlar sesine çıkaramıyor. Taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife o halde sahneye çıktı.

        Karşı tarafın şahitlerinin verdiği ifadelerden gerçek ortaya çıkıyor. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. 'Kimse bana bir şey yapamaz' mantığı artık kayboldu.

            Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobingi yaşamış. Sanık 2,5 sene ceza aldı. Birileri aynı şeyi yaşadıysa çıkıp konuşsunlar."
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