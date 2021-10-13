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    • Magazin
    • 14.10.2021 09:05
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    • 14.10.2021 09:06
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    İyi ki silikon taktırmış Burcu Özberk'in dekolteli kareleri bitmiyor! İlhan Şen onun için 'dünyanın en güzel şeyi' diyor

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Rol arkadaşı İlhan Şen'in 'dünyanın en güzel şeyi' olarak nitelediği Burcu Özberk, göğüs dekoltesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Derin göğüs dekolteli takım elbiseyile poz veren Burcu Özberk'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Burcu Özberk paylaştı yorumlar havalarda uçuştu

    'Dünyanın en güzel şeyi' Burcu Özberk yeni silikonlarının hevesini alıyor! İlhan Şen'le yangın çıkaran Burcu Özberk doyamıyor... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol arkadaşı İlhan Şen'in 'dünyanın en güzel şeyi' dediği Burcu Özberk bir süredir dekolteli paylaşımlarıyla gündemde.

    Silikon yaptırdığı iddia edilen Burcu Özberk'in yeni paylaşımı ortalığı yaktı geçti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı.

    Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.

    'DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ'

    Özberk'in rol arkadaşı İlhan Şen'in Burcu Özberk hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu bir süre önce.

        Yakışıklı oyuncu Burcu Özberk hakkında "Dünyanın en güzel şeylerinden biri. Çok güzel şeylerinden biri" ifadelerini kullanmıştı.

        Rol arkadaşı da dahil sempatik tavırlarıyla herkesin kalbini kazanan Burcu Özberk'in son paylaşımı yine oldu.

        Ünlü oyuncu göğüs dekoltesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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            Haberler Magazin İyi ki silikon taktırmış Burcu Özberk'in dekolteli kareleri bitmiyor! İlhan Şen onun için 'dünyanın en güzel şeyi' diyor
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