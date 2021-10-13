Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri meydana böyle indi tüm hasımları yaka silkti! Teşkilat'tan şölen havası yaşatacak hamle!

Kurtlar Vadisi'nde Memati ve Kara karakteriyle büyük beğeni toplayan, ardından Payitaht Abdülhamid dizinde boy gösteren Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya geldi. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya platformlarında "Sanki yıllar sonra Kurtlar Vadisi izliyoruz" yorumları sıkça yapılır oldu. TRT1'in çok izlenen dizisinin yeni sezon öncesi Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etmesi heyecan yaratırken gözler yeni bölümlere çevrildi.

MEMATİ/KARA-YILDIRIM/TÖVBEKAR

Hakan Boyav ve Gürkan Uygun ikilisi yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya geldi. Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar'ına racon kestiği sahne Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.