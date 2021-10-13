7 dizinin fişini çeken Show TV'den flaş karar! Hatalar peş peşe gelince defteri dürüldü!

7 dizinin fişini çeken Show TV'den flaş karar geldi. Hatalar peş peşe gelince defteri dürüldü. Cam Tavanlar, Çukur, Kahraman Babam, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizileri Show TV ekranlarında final yaparak macerasını sonlandırdı. Yakın bir zamanda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekmişti ancak işler değişti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü saat 20.00'de final yapıyor.

FİNAL YAPIYOR

İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.