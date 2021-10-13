Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.10.2021 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 10:33
    ABONE OL

    7 dizinin fişini çeken Show TV'den flaş karar! Hatalar peş peşe gelince defteri dürüldü!

    Geçtiğimiz sezon Çukur, Ramo, Alev Alev, Arıza, Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizileri için final kararı alan Show TV bir dizinin daha fizini çekti. İlk başta pazar günleri izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti. Show TV'nin aldığı kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını noktalayacak.

    takvim.com.tr
    7 dizinin fişini çeken Show TV’den flaş karar!

    7 dizinin fişini çeken Show TV'den flaş karar geldi. Hatalar peş peşe gelince defteri dürüldü. Cam Tavanlar, Çukur, Kahraman Babam, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizileri Show TV ekranlarında final yaparak macerasını sonlandırdı. Yakın bir zamanda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekmişti ancak işler değişti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü saat 20.00'de final yapıyor.

    FİNAL YAPIYOR

    İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 5 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.

    Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi.

    Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti.

        Son olarak Show TV tarafından alınan kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

        SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir. İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar.

        Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar. Fakat, Hünkar'ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir. Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır.

            Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir.

            Yine Havva'nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, binbir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ankara’da asfalta milyonlar harcandı yollar delik deşik kaldı!
            Haberler Magazin 7 dizinin fişini çeken Show TV'den flaş karar! Hatalar peş peşe gelince defteri dürüldü!
                SON DAKİKA