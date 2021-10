Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte rol aldığı diziler…

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine ''Karaoğlan'' ve ''Kampüsistan'' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

Rol aldığı filmler:

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite

2009 Büşra

2010 Peşpeşe

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama



Diziler:

2002 Karaoğlan

2003 Kampüsistan

2004 Avrupa Yakası

2005 Yeniden Çalıkuşu