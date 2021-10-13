Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte rol aldığı diziler…

Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yargı dizisi Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve yeni başlamasına rağmen ilgiyle izleniyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken diziden Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu çok konuşuldu ve izleyiciler hayatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.
Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.
Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.
Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine ''Karaoğlan'' ve ''Kampüsistan'' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.
Rol aldığı filmler:
2005 Ispanaktan Nağmeler
2006 İlk Aşk
2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite
2009 Büşra
2010 Peşpeşe
2014 Panzehir
2015 Uzaklarda Arama
Diziler:
2002 Karaoğlan
2003 Kampüsistan
2004 Avrupa Yakası
2005 Yeniden Çalıkuşu