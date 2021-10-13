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    • Magazin
    • 13.10.2021 08:59
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    • 13.10.2021 09:00
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    Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte rol aldığı diziler…

    Özellikle dizi severler tarafından Kaan Urgancıoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Daha önce Kara Sevda dizisindeki performansıyla büyük ses getiren oyuncu daha pek çok dizi ve film projesinde rol aldı. Peki Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kaan Urgancıoğlu kimdir?

    Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yargı dizisi Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve yeni başlamasına rağmen ilgiyle izleniyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken diziden Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu çok konuşuldu ve izleyiciler hayatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

    Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

    Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

    Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine ''Karaoğlan'' ve ''Kampüsistan'' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

    Rol aldığı filmler:

    2005 Ispanaktan Nağmeler
    2006 İlk Aşk
    2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite
    2009 Büşra
    2010 Peşpeşe
    2014 Panzehir
    2015 Uzaklarda Arama

    Diziler:

    2002 Karaoğlan
    2003 Kampüsistan
    2004 Avrupa Yakası
    2005 Yeniden Çalıkuşu

        Sessiz GeceSeni Çok Özledim
        2006 Ah Polis Olsam
        2006 Azap Yolu
        2007 Tutsak
        2008 Limon Ağacı
        2009 Ayrılık
        2010 Canım Ailem
        2010 Dürüye'nin Güğümleri
        2011 Bir Ömür Yetmez
        Leyla ile Mecnun
        2012 Düşman Kardeşler
        Son
        Acayip Hikayeler
        2013 A.Ş.K.
        2014-2015 Filinta


        2015-2017 Kara Sevda
        2020-2021 Aşk 101
        2021- Yargı
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        Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte rol aldığı diziler…
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