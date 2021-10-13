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    • Magazin
    • 13.10.2021 09:30
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    • 13.10.2021 09:30
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    İtidal çizgisini aşıyor! Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca çözülecek!

    Cumartesi akşamları iç ısıtan sahneleriyle izleyicilerini ağırlayan Gönül Dağı'nda bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Halime’nin herkesin içinde kendisine Elif demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla oldu. Bu olay ardından yaşananları Gülsüm’ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyüttü. Asuman'ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah'ı buldu. Gönül Dağı bu hafta 36. bölümüyle 16 Ekim Cumartesi ekranlarda olacak. Seyircilerin büyük bir merakla beklediği Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    TRT1 ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı bu hafta yine dikkat çeken bir bölümle izleyicilerini ağırlayacak. Geçen hafta yayınlanan bölümde bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde önemli şeylerle uğraştı. Ramazan ve Ciritçi Abdullah ise beraber bir yolculuğa çıktı. Bu yolun sonunda Ramazan'ın fikri değişip değişmeyeceği de merak konusuydu. Ayrıca Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel maceralarla boğuştu. İlk fragmanın ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

    Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur.

    Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

    Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?

        Asuman'ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah'ı bulur.

        Ramazan ve Ciritçi Abdullah bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolun sonunda Ramazan'ın ikri değişecek mi? Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel'i nasıl bir macera bekliyor?

        Zahide; Dilek ve Halime arasındaki buzları eritmek için kolları sıvar. Zahide ile işbirliği yapan Dilek, bu defa Halime'nin gözüne girebilecek mi?

            İhaleyi kaybetmesinin ardından iş arama telaşı içinde zor günler geçiren Sefer, iş bulabilecek mi?

            Öte yandan bebeğin kontrolü için hastaneye giden Cemile ve Veysel'i nasıl bir sürpriz bekliyor?
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            Haberler Magazin İtidal çizgisini aşıyor! Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca çözülecek!
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