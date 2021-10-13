İtidal çizgisini aşıyor! Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Foyası meydana çıkınca çözülecek!

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı bu hafta yine dikkat çeken bir bölümle izleyicilerini ağırlayacak. Geçen hafta yayınlanan bölümde bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde önemli şeylerle uğraştı. Ramazan ve Ciritçi Abdullah ise beraber bir yolculuğa çıktı. Bu yolun sonunda Ramazan'ın fikri değişip değişmeyeceği de merak konusuydu. Ayrıca Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel maceralarla boğuştu. İlk fragmanın ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur.