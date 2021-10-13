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    • Magazin
    • 13.10.2021 09:03
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    • 13.10.2021 09:03
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    İçine kurt düşürdü! Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Mahçup telaşı eline yüzüne bulaştıracak

    Mutluluk dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda dün akşam heyecan dolu olaylar yaşanırken gözler Naci ve Safiye'ye çevrildi. Son bölümde "Çifte düğün yaparız" sözleri çok konuşuldu. Safiye ve Gülben'in mutluluğu nedeniyle Hikmet de büyük mutluluk yaşadı. Naci'nin tekrar geri gelmesi seyircilerin en sevindiği gelişmelerden birisi olurken Safiye'yi babası Hikmet'ten isteme diyalogları da heyecana neden oldu. Han ise tüm olayların bir kıyısında eski nişanlısının kapısına gitti. Bölümün ekranlarda sonlanmasıyla birlikte Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Herkesi mutlu eden sahnelerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda dün akşam çifter sevinç yaşandı. Naci'nin tekrar dönmesiyle Saviye mutluluktan gözyaşları akıtırken Gülben ve Esat'ın kına gecesi yapıldı.Naci ve Hikmet arasında yaşanan diyaloglar ise tebessüm yarattı. Aylar sonra Safiye'sine kavuşan Naci "Benim de bir hayalim var Safiye" diyerek içinden geçen tüm her şeyi ona anlattı. Mutluluğun tavan yaptığı bölümün ardından Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    GÜLBEN'İN MUTLULUĞU BİTİYOR MU?

    İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

    Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir.

    İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

        Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.

        Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

        Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

            Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

            Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

            Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.
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