İçine kurt düşürdü! Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Mahçup telaşı eline yüzüne bulaştıracak

Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Herkesi mutlu eden sahnelerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda dün akşam çifter sevinç yaşandı. Naci'nin tekrar dönmesiyle Saviye mutluluktan gözyaşları akıtırken Gülben ve Esat'ın kına gecesi yapıldı.Naci ve Hikmet arasında yaşanan diyaloglar ise tebessüm yarattı. Aylar sonra Safiye'sine kavuşan Naci "Benim de bir hayalim var Safiye" diyerek içinden geçen tüm her şeyi ona anlattı. Mutluluğun tavan yaptığı bölümün ardından Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

GÜLBEN'İN MUTLULUĞU BİTİYOR MU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.