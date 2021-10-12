Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? İnstagram hesabı ne?

Burcu Önal Ajda Pekkan ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyor;

''Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… @ajdapekkan

Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor

Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır …

Hikaye böyle kalır mı ?

tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …

Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor

O kadar yol, yordam gördüm

Belki dünyaları yedim içtim