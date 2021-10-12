Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? İnstagram hesabı ne?

Masterchef 2021'in ana kadrosunda yer alan Burcu yarışmacılar arasında en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Çinli bir aileye sahip Burcu Önal yarışmada sempatik tavırlarıyla sevilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan hayranı olan Burcu Önal'ı herkes Pekkan ile akraba sanıyordu. Peki Masterchef Burcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim? İnstagram hesabı ne? Masterchef Burcu elendi mi?
MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?
1986 doğumlu olan Masterchef Burcu 15 yıl Asya'da önce Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olan yarışmacının çocuğu bulunmuyor.
Yemek alanında kendini geliştiren Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.