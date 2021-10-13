Taşlar yerinden oynayacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da pili biten bitene! Sağlam ters köşe yapıldı

Alparslan Büyük Selçuklu ilk sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Yeni sezona bambaşka bir giriş yapacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun ilk bölümü için heyecan doruklara çıktı. Son olarak heyecanla beklenen projede yeni bir ayrılık daha yaşandı. Yeni ekibiyle çok konuşulan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın yaşamını ve döneminde yaşanan gelişmeleri izleyicisiyle buluşturacak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı. Temponun yüksek olacağı Alparslan'da bu sezon Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut kadroda yer alacak.

İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.