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    • Magazin
    • 13.10.2021 16:38
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    • 13.10.2021 16:38
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    EDHO'ya İdris'in yeğeni geliyor etraf karman çorman olacak! Masaya pus çöktü avını sinsice parçalayacak

    Yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken bir oyuncunun daha canlandıracağı karakter belli oldu. Diziye katılan ünlü oyuncu Hazım Körmükçü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İdris'in yeğeni olan Barış karakterini canlandıracak. EDHO 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışacak. Kadroya bu sezon katılan Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in de canlandıracağı karakterler netleşti. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

    EDHO’ya İdris’in yeğeni geliyor!

    EDHO'ya İdris'in yeğeni geliyor etraf karman çorman olacak! Masaya pus çöktü avını sinsice parçalayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bu 2'si konuk oyuncu olmak üzere toplamda 14 oyuncu dahil oldu. Diziye katılan ünlü oyuncu Hazım Körmükçü'nün canlandıracağı karakter belli oldu. Körmükçü dizide masa üyelerinden İdris'in yeğeni Barış karakteriyle izleyici karşısında olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış karakteri 20 yıl Rotterdam'da yaşamış olan birisi olacak. EDHO'nun 7. yeni sezonuyla 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olması bekleniyor.

    14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

    Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, İlker Aksum ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

    Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Yine aynı haberde yer alan bilgilere göre çekimleri bu hafta başlayacak olan dizinin 26 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

        EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

            Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek. Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

            İLYAS ÖLECEK Mİ?

            Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.
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            Haberler Magazin EDHO'ya İdris'in yeğeni geliyor etraf karman çorman olacak! Masaya pus çöktü avını sinsice parçalayacak
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