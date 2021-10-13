EDHO'ya İdris'in yeğeni geliyor etraf karman çorman olacak! Masaya pus çöktü avını sinsice parçalayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bu 2'si konuk oyuncu olmak üzere toplamda 14 oyuncu dahil oldu. Diziye katılan ünlü oyuncu Hazım Körmükçü'nün canlandıracağı karakter belli oldu. Körmükçü dizide masa üyelerinden İdris'in yeğeni Barış karakteriyle izleyici karşısında olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış karakteri 20 yıl Rotterdam'da yaşamış olan birisi olacak. EDHO'nun 7. yeni sezonuyla 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olması bekleniyor.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.