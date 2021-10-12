Orhan Gencebay koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay'a ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne?

ORHAN GENCEBAY'A NE OLDU, HASTALIĞI NE, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Orhan Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiaları konuşuldu. Usta sanatçının eşi Sevim Emre ise hastaneye kontrol amaçlı geldiklerini kaydetti. Öte yandan Orhan Gencebay'ın Şubat ayında koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı eşi Sevim Emre yaptı. Emre, Gencebay'ın koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı. Bu yönde çıkan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu belirten Sevim Emre, bu tür haberleri yapanlara da sitem etti. Emre, "Böyle şeyleri nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Boş yere yakınlarımızı tedirgin ediyorlar. Mevsimsel olarak kontrole geliyoruz. Orhan Gencebay'ın hiçbir şeyi yok. Sağlığı gayet yerinde. Arayıp sorma gereksinimi duyduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve Rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuvarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.