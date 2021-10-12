Masterchef'e Acun Ilıcalı ayarı yaptırım geliyor herkes kendini kollayacak! Bu hikayenin yananı belli oldu taşlar yerinden oynar

Yok öyle kolay kolay şampiyonluk Masterchef'e Acun Ilıcalı ayarı! Bu hikayenin yananı o oldu daha ilk günden elemeye gitti... Masterchef tarihinde bir ilke gidiliyor şimdi ne olacak herkesin gözü kulağı ekranlarda olacak... Masterchef yarışmacılarının bir çoğu son dönemde yemekleri yetiştiremeyerek direkt olarak kaptanlık oyunundan çekilmiş oluyordu. Ancak bu hamle yapım ekibi tarafından hoş karşılanmadı ve formatta değişikliğe gitti. İşler şimdi fena halde karışacak.
TV8 ekranlarında meydana gelen Masterchef tarihinde bir ilk meydana geldi. Haftanın ilk günü yeni takımları belirlemek için tüm yarışmacılar tezgahlarda yerini aldı.
Mavi takım kaptanı belirlenmesi ardından kırmızı takım kaptanı seçilecek ve takım kaptanları hangi yarışmacıları takımlarına almak isterlerse sırasıyla seçim yapacaklardı.