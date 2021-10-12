Sürekli 'öldü' denilen Çaycı Hüseyin'den flaş açıklama! Fenomen diziye göz kırptı! "İlla öleceksek Teşkilat'ta ölmek isterim"

Sürekli 'öldü' denilen Çaycı Hüseyin'den flaş açıklama geldi. Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol fenomen diziye göz kırptı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Alpaslan Özmol hakkında ortaya atılan öldü iddialarıyla ilgili konuştu. Özmol bu iddialar hakkında "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu ayrıca öldü haberlerini kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu söyleyerek bu haberlerle bir alakası olmadığını belirtti.

ÇAYCI HÜSEYİN: "ADAMI HASTA ETMEYİN, BEN ÖLMEDİM"

Çaycı Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımlarıyla anılan 45 yaşındaki oyuncu Alpaslan Özmol, "Adamı hasta etmeyin kardeşim, ben ölmedim" dedi.