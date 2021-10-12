Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır. Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.