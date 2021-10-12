Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Ay Yapım imzalı Star TV'nin Ada Masalı dizisi bu akşam yine reyting rekorları kırıyor. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın birlikte yer aldığı dizi her hafta Salı günü Star TV ekranlarında yayımlanıyor. Bu akşamki 17. bölümü izleyen diziseverler Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Ada Masalı dizisi hakkında tüm merak edilen soruların cevapları...
ADA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ada Masalı dizisinin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde gerçekleştiriliyor.
17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır. Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.