Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde paylaştı bir de 2 aylık hamile! Bu görüntüye bakmak mide ister ama o hiç çekinmedi

2 aylık hamile olan Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde... 'Çok mide bulandırıcısın' Marifetmiş gibi de paylaştı... Geçtiğimiz Eylül ayında, Travis Scott ile olan ilişkisinden 2. çocuğuna hamile olduğunu duyuran magazin ünlü Kylie Jenner'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. 24 yaşındaki Kylie Jenner şimdilerde bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Kendi markasının tanıtımı için kameralara karşısına geçen Kylie Jenner'ın yeni paylaşımları pek de hoş karşılanır cinsten olmadı.