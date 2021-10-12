Gaddar bir insansın sen! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı: Olanlar karşısında şuurunu yitirecek

Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası dizisinde kaza sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemdi. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmekteydi. Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kaldı. Bölüm sonrası Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı heyecan artarken fragman henüz yayınlanmadı.

HANDE'NİN İNTİHARI ORTALIĞI KARIŞTIRIR

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.