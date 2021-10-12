Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.10.2021 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2021 09:38
    ABONE OL

    Gaddar bir insansın sen! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı: Olanlar karşısında şuurunu yitirecek

    Duygu dolu anlarla dün akşam ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanırken gözler Hande'nin durumuna çevrildi. Son bölümde Hande'nin intiharı ortalığı karıştırdı. Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderdi. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi son anda kurtarmaya başardı. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girdi. Heyecan dolu bölümün hemen ardından Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası dizisinde kaza sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemdi. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmekteydi. Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kaldı. Bölüm sonrası Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı heyecan artarken fragman henüz yayınlanmadı.

    HANDE'NİN İNTİHARI ORTALIĞI KARIŞTIRIR

    Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

    Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

    Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

        Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır.

        Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

        Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

            İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

            Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Konya dışından da yoğun ilgi gördü
            Haberler Magazin Gaddar bir insansın sen! Kalp Yarası 16. bölüm fragmanı: Olanlar karşısında şuurunu yitirecek
                SON DAKİKA