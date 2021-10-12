Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Ve netleşiyor! EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?

Salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla bu ay ATV ekranlarında kasırga gibi esecek. Doğan Baba'nın ölümü ve Hızır'ın cezaevine atılmasıyla sezon finali yapan dizide 14 yeni isim boy gösterecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak? İşte bilgiler...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
İşte yaşananlar;
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.