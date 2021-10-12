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    • Magazin
    • 12.10.2021 10:01
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    • 12.10.2021 10:01
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Ve netleşiyor! EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?

    ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi netleşiyor. Bu hafta sete çıkan dizinin kadrosuna bu sezon 14 yeni isim katıldı. 7. sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan dizide olay olacak gelişmeler yaşanacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

    Salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla bu ay ATV ekranlarında kasırga gibi esecek. Doğan Baba'nın ölümü ve Hızır'ın cezaevine atılmasıyla sezon finali yapan dizide 14 yeni isim boy gösterecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak? İşte bilgiler...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Ve netleşiyor! EDHO yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?
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