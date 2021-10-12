Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte Ceren Moray’ın rol aldığı diziler…

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dizi ve filmlerde rol alan isimlerin hem özel hayatları hem de kariyerlerine dair bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de pek çok dizide rastladığımız Ceren Moray oldu, işte hakkında detaylar...