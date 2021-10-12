Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte Ceren Moray’ın rol aldığı diziler…

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dizi ve filmlerde rol alan isimlerin hem özel hayatları hem de kariyerlerine dair bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de pek çok dizide rastladığımız Ceren Moray oldu, işte hakkında detaylar...
CEREN MORAY KİMDİR?
Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan ve İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim aldı.
Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde "Su" karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.