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    • Magazin
    • 12.10.2021 09:22
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    • 12.10.2021 09:22
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    Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte Ceren Moray’ın rol aldığı diziler…

    Özellikle dizi severler tarafından gündemde sıklıkla Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorularının yanıtı araştırılır oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde rol alan oyuncuların özel hayatları ve daha önce yer aldığı projelerin neler olduğu en merak edilenler arasında yer alıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Ceren Moray’ın rol aldığı diziler de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ceren Moray kimdir?

    Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dizi ve filmlerde rol alan isimlerin hem özel hayatları hem de kariyerlerine dair bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de pek çok dizide rastladığımız Ceren Moray oldu, işte hakkında detaylar...

    CEREN MORAY KİMDİR?

    Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan ve İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim aldı.

    Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde "Su" karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

        Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide Azra Kaya karakterine hayat verdi. Şimdi ise Yalancılar ve Mumları adlı dizide rol alıyor. 2017 Eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum'da nikah masasına oturan Ceren Moray, 1.61 metre boyunda, 42 kilo ve İkizler burcudur.

        CEREN MORAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

        Serseri Aşıklar

        Kavak Yelleri

        O Hayat Benim

        Avlu

        Yalancılar ve Mumları
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        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
        Haberler Magazin Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte Ceren Moray’ın rol aldığı diziler…
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