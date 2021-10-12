Acun Ilıcalı'yı hadi bulun bulabilirseniz! Acun Ilıcalı'yı o isimle yan yana görenler ayırt dahi edemedi görenler şaşkın

Hangisi Acun Ilıcalı hadi bulun bulabilirseniz! Herkesin gözlerini yuvalarından çıkaran görüntü Acun Ilıcalı ve o isim yan yana... Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesaplarını genellikle yapımlarının reklamı için kullanan Acun Ilıcalı, nadir özel hayat paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ancak gelin görün ki fotoğrafta bulunan 2 kişiden hangisinin Acun Ilıcalı olduğu sorusu sosyal medyada günü sorusu oldu.